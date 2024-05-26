كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

يتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس معتدل على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما الرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

حالة الطقس غدًا

تتوقع الهيئة أن تشهد البلاد في ظل ارتفاع درجات الحرارة، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والتي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأضافت بجانب وجود موجة حارة وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الأحد الموافق 26 مايو والاثنين الموافق 27 مايو، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وبالرغم من ذلك فمن المتوقع انخفاضها مرة أخرى، بدءًا من يوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الاسكندرية لمدة أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، انكسار الموجة الحارة وعودة درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات علي شمال البلاد من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد، تزمنًا مع انتهاء للموجة الحارة بعد أن أثرت لمدة أسبوع علي كافة أنحاء البلاد، وتنشط الرياح علي كافة الأنحاء حيث تعطي شعور أفضل بحالة الطقس.

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