الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الأحد 26 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

بحث مستمر عن تفاصيل حالة الطقس لمعرفتها ودرجات الحرارة في محافظات مصر مع العودة للعمل من جديد اليوم الأحد والاستعداد للخروج من المنزل لعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة وزيادة الإحساس بحرارة الجو. 

ننشر في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 26 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية. 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، أما ليلا وفي الصباح الباكر يسود طقس معتدل على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت الأرصاد من وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا 

ونوهت الأرصاد في بيانها بأنه يسود طقس شديد الحرارة يومي الأحد والإثنين على أغلب الأنحاء، ومن يوم الثلاثاء يحدث انخفاض في درجات الحرارة حتى آخر الأسبوع.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم 

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 23

بنها 36 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 36 23

طنطا 35 22

دمياط 30 21

بورسعيد 30 22

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 21

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 36 21

نخل 32 17

كاترين 30 13

الطور 33 23

طابا 30 25

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 35 22

العلمين 36 22

مطروح 39 24

السلوم 39 24

سيوة 42 26

رأس غارب 37 28

الغردقة 37 27

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 28

الشلاتين 35 26

حلايب 32 25

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 26

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

الوادي الجديد 39 27

أبوسمبل 39 27

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