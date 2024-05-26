وقاية خير من علاج.. نصائح طبية للحجاج لتجنب الأمراض المعدية خلال موسم الحج

بمناسبة موسم الحج، قدم الدكتور محمد أبو عامر، أستاذ علم المناعة، روشتة طبية تحتوي على مجموعة من النصائح المهمة للحجاج لحمايتهم من الأمراض الصيفية والعدوى، وذلك مع موسم الحج خلال الشهر الحالي لا بد من إسداء النصائح والتوجيهات الإرشادية لكافة الحجاج لحج صحي وآمن بعيدًا عن أي نوع من أنواع الأمراض المفاجئة.

وقال الدكتور محمد أبو عامر، في تصريحات خاصة لـ الدستور، إن الحجاج في فترة الحج يصاب البعض بأمراض معدية ومفاجئة، وذلك بسبب تجمع أعداد كبيرة من الحجاج في مكان ووقت واحد، ونتيجة اختلاف الجنسيات وانتشار هذه الامراض بشكل كبير في بعض الدول، وتلعب الأحوال الجوية دورًا كبيرًا في انتشار هذه الأمراض.

نصائح مهمه

وأضاف محمد أبو عامر، أنه من الأشياء المهمة التي يجب أن يعرفها الحجاج للوقايه من الأمراض الموسمية المفاجئة ويفضل استخدام المظلات ورذاذ الماء، وذلك مع ضرورة القيام بفحص طبي شامل للحالة الصحية للحج ومعرفة كافة الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل التوجه للحج ومع ضرورة أخذ المصل الواقي للأمراض المعدية، مع محاولة الحفاظ على توزان حرارة الجسم والبعد عن تيارات الهواء البارد المباشر او التيارات الساخنة.

وأوضح محمد أبو عامر، أن من ضمن الاشياء التي يجب أن يهتم بها الحجاج هو الإكثار من شرب السوائل أثناء الحج واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين، خاصة الماء لتعويض ما يفقده الحجاج نتيجة التعرق الشديد والمشي لمسافات طويلة أثناء أداء مناسك الحج، والحيلولة دون الاصابة بالجفاف الذي يفاقم من المشاكل الصحية، ونصح الحجاج أيضًا بتناول وجبات غذائية صحية تمد الجسم بالمغذيات التي يحتاجها أثناء أداء مناسك الحج وزيادة طاقة الجسم على التحمل، ومنها الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية.