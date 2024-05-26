الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وقاية خير من علاج.. نصائح طبية للحجاج لتجنب الأمراض المعدية خلال موسم الحج

الحجاج
الحجاج

بمناسبة موسم الحج، قدم الدكتور محمد أبو عامر، أستاذ علم المناعة، روشتة طبية تحتوي على مجموعة من النصائح المهمة للحجاج لحمايتهم من الأمراض الصيفية والعدوى، وذلك مع موسم الحج خلال الشهر الحالي لا بد من إسداء النصائح والتوجيهات الإرشادية لكافة الحجاج لحج صحي وآمن بعيدًا عن أي نوع من أنواع الأمراض المفاجئة.

وقال الدكتور محمد أبو عامر،  في تصريحات خاصة لـ الدستور،  إن الحجاج في فترة الحج يصاب البعض بأمراض معدية ومفاجئة، وذلك بسبب تجمع أعداد كبيرة من الحجاج في مكان ووقت واحد، ونتيجة اختلاف الجنسيات وانتشار هذه الامراض بشكل كبير في بعض الدول، وتلعب الأحوال الجوية دورًا كبيرًا في انتشار هذه الأمراض.

نصائح مهمه

وأضاف محمد أبو عامر، أنه من الأشياء المهمة التي يجب أن يعرفها الحجاج للوقايه من الأمراض الموسمية المفاجئة ويفضل استخدام المظلات ورذاذ الماء، وذلك مع ضرورة القيام بفحص طبي شامل للحالة الصحية للحج ومعرفة كافة الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل التوجه للحج ومع ضرورة أخذ المصل الواقي للأمراض المعدية، مع محاولة الحفاظ على توزان حرارة الجسم والبعد عن تيارات الهواء البارد المباشر او التيارات الساخنة.

وأوضح محمد أبو عامر، أن من ضمن الاشياء التي يجب أن يهتم بها الحجاج هو الإكثار من شرب السوائل أثناء الحج واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين، خاصة الماء لتعويض ما يفقده الحجاج نتيجة التعرق الشديد والمشي لمسافات طويلة أثناء أداء مناسك الحج، والحيلولة دون الاصابة بالجفاف الذي يفاقم من المشاكل الصحية، ونصح الحجاج أيضًا بتناول وجبات غذائية صحية تمد الجسم بالمغذيات التي يحتاجها أثناء أداء مناسك الحج وزيادة طاقة الجسم على التحمل، ومنها الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية.

الحج الأمراض الصيفية الحجاج الأمراض المفاجئة فترة الحج

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

أخبار فاتتك|محمد صلاح يصل القاهرة أول يونيو.. وأبرز المشاهد فى قضية سفاح التجمع

نصائح ذهبية قبل مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال.. اعرفها

للتسلية.. مأكولات صحية ومفيدة أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والترجي

معلومات صادمة ومثيرة عن سفاح التجمع.. ورواد السوشيال ميديا يتتبعون القصة

عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2024 وصور للتهنئة

فقدت 50 كيلو من وزنها.. شيماء سيف تتصدر الترند عقب ظهورها الأخير

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

تفاصيل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى حقل أبوقير المصرى

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

هل تغاضى حكم نهائي أفريقيا عن ضربة جزاء للترجي؟.. خبير تحكيمى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية