الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سهام صالح تتصدر تريند "إكس" برسالة إلى ليلى عبداللطيف: "متتوقعيش تاني"

ليلى عبداللطيف
ليلى عبداللطيف

بعد فوز النادي الأهلي على الترجي، تصدرت ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تغيير توقعاتها حول خسارة النادي الأهلى أمام الترجي.

حيث تداول رواد السوشيال ميديا توقعات ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، حول خسارة النادي الأهلى، وكانت النتيجة العكس وتخالف توقعاتها، وقامت الإعلامية سهام صالح، بتوجيه رسالة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وذلك بعد فوز النادي الأهلي.

https://x.com/sehamsaofficial/status/1794516089667518592?s=46

نشرت الإعلامية سهام صالح، فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إكس”، وقالت: "أحب أوجه رسالة لـ  ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، بعد أن توقعت خسارة الأهلي، أحب أقولك متتوقعيش تاني.. خصوصًا لو حاجة تخص النادي الأهلي".

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«كاف» يبرز تتويج الأهلى باللقب الـ12 لدورى أبطال إفريقيا

توقعات ليلى عبد اللطيف لمباراة الأهلي والترجي

وعلى الصعيد الرياضي، توقعت ليلى عبد اللطيف خسارة النادي الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، حيث توقعت فوز فريق الترجي التونسي على صن داونز في نصف نهائي البطولة، ولكن سرعان ما تم تغيير هذا التوقع، وفي حديث فيديو أعربت ليلى عن فرحة جماهير الأهلي بالحصول على بطولة إفريقيا 2024 على حساب الترجي التونسي.

وبالإضافة إلى ذلك، تنبأت ليلى بحدوث موجة تسونامي عنيفة تضرب بعض سواحل الدول العربية، وعاصفة قوية في دول أوروبية، كما أشارت إلى وجود طائرة ستشغل العالم وستثير الصدمة في الأشهر القليلة القادمة.

وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتويج فريق الأهلى بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه والثانية على التوالي على حساب الترجي التونسي، في إياب الدور النهائي للبطولة.

وقال الموقع الرسمي لـ«كاف»، إن العملاق المصري الأهلي، تربع مرة أخرى على عرش كرة القدم للأندية الإفريقية، بعد فوزه في نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد على الترجي التونسي في ملعب القاهرة الدولي مساء السبت.

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