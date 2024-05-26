الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطلة الفيديوهات الفاضحة..

طليقها مدير ملهى ليلي.. معلومات مثيرة من حياة البلوجر هدير عبدالرازق

هدير عبدالرازق
هدير عبدالرازق

تصدرت البلوجر هدير عبدالرازق تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد القبض عليها في شقتها والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بها بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال مقاطع فيديو خاصة بها.

وأثارت البلوجر هدير عبدالرازق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منها "فيسبوك"، بعد القبض عليها، بدعوى نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، حسب محضر الشرطة.

وتزامنًا مع تصدر هدير عبدالرازق التريند، يرصد موقع "الدستور" في تقريرة القصة الكاملة حول القبض على هدير عبدالرازق وأبرز المعلومات عنها..

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بعد الفيديوهات الفاضحة.. الصحيفة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

من هي البلوجر هدير عبدالرازق 

تبلغ هدير عبد الرازق من العمر30 عامًا، ابنة لأبويين مصريين، وتعرف نفسها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، بأنها ناشطة اجتماعية، ومطلقة وليس لديها أولاد.

تزوجت هدير من رجل خمسينيّ، يدير ملهى ليليّ، وانفصلت عنه، وظهرت في فيديو، تذم فيه بشدة، بدعوى السماح لزوجته الأولى بالتعدي عليها، والتدخل في شؤونها.

 

وبدأت البلوجر هدير عبدالرازق، في نشر فيديوهات مثيرة للجدل، حتى لاحقها أحد المحامين ببلاغ إلى مكتب النائب العام، لكن اعتذرت البلوجر عن تقديمها المحتوى مما أدى إلى تنازل المحامي عن البلاغ، واختفت المتهمة فترة لكنها عادت مرة أخرى لنشر فيديوهات خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لتثير الجدل من جديد بفيديوهات أسقطتها في قبضة المباحث.

عقوبة الفيديوهات الفاضحة

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر حساباتها الشخصية. 

وتواجه البلوجر هدير عبدالرازق عددًا من الاتهامات التي تستوجب عقوبة الحبس، وذلك بعد القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحاتها الشخصية. 

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