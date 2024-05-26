الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيماء سيف تتصدر الترند بسبب وزنها.. كيف يمكن إنقاص الوزن بطريقة آمنة وسهلة؟

شيماء سيف
شيماء سيف

تصدرت الفنانة شيماء سيف ترند مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع إكس، بعد ظهورها على قناة “إم بي سي مصر” مع المذيعة ياسمين عز بمظهر رشيق عن المعتاد وأعلنت أنها فقدت 50 كيلو من وزنها دفعة واحدة.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي أفضل الطرق للريجيم والتي يمكن من خلالها إنقاص الوزن بشكل كبير.

 

txt

بعد إطلالتها الرشيقة.. تعرف على الرجيم الذي اتبعته الفنانة ميادة الحناوي

 

وحسب موقع CBC البريطاني فإن أفضل طريقة لإنقاص الوزن بسرعة هي الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ومن المهم أن تتذكر أن فقدان الوزن بسرعة لا يعني فقدان الوزن بشكل غير آمن.

يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية القاسية والتدريبات الشديدة خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل بدلًا من ذلك، يجب التركيز على إجراء تغييرات صحية في نمط حياتك يمكنك الحفاظ عليها على المدى الطويل.

النظام الغذائي لإنقاص الوزن بسرعة:

1. توقف عن تناول المشروبات السكرية:
المشروبات السكرية مثل الصودا والعصائر تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويمكن أن تسهم في زيادة الوزن، بدلًا من ذلك، حاول شرب الماء أو الشاي غير المحلى أو القهوة، إذا كنت بحاجة إلى القليل من النكهة، أضف شريحة من الليمون أو الليمون إلى الماء.

2. التركيز على الأطعمة الكاملة:
الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة مليئة بالعناصر الغذائية ويمكن أن تساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع، حاول دمج المزيد من الأطعمة الكاملة في نظامك الغذائي وقلل من الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة.

3. راقب كمية الطعام:
يعد التحكم في الكمية أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن بسرعة، استخدم ميزان الطعام أو أكواب القياس للتأكد من أنك تتناول الكمية المناسبة من الطعام يمكنك أيضًا تجربة استخدام أطباق وأوعية أصغر حجمًا لخداع عقلك ليعتقد أنك تأكل أكثر مما تتناوله بالفعل.

 

txt

لخبطة العيد.. هل الرجيم المائي مفيد للجسم أم لا؟


بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، إليك بعض النصائح لمساعدتك على فقدان الوزن بسرعة:

ممارسة الرياضة بانتظام:
يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن بسرعة استهدف ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا يمكنك تجربة أنشطة مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة.


احصل على قسط كافٍ من النوم:
الحصول على قسط كاف من النوم أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن، قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ويمكن أن تجعل من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، النوم لمدة من 7-8 ساعات على الأقل كل ليلة.

شرب الكثير من الماء:
يمكن أن يساعدك شرب الماء على الشعور بالشبع ويمكن أن يمنع الإفراط في تناول الطعام، تناول 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، يمكنك أيضًا تجربة شرب الماء قبل الوجبات للمساعدة في تقليل شهيتك.

تجنب تناول حبوب إنقاص الوزن:
رغم وجود العديد من حبوب إنقاص الوزن في الأسواق، إلا أن الاعتماد عليها كوسيلة أساسية لخسارة الوزن بسرعة يمكن أن يكون لحبوب إنقاص الوزن آثار جانبية خطيرة، كما أنها ليست حلًا مستدامًا لفقدان الوزن على المدى الطويل. بدلًا من ذلك، ركز على إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة.

شيماء سيف الفنانة الشاب شيماء سيف رجيم شيماء سيف النجمة شيماء سيف شيماء سيف تخسر 50 كيلو من وزنها

مواد متعلقة

فقدت 50 كيلو من وزنها.. شيماء سيف تتصدر الترند عقب ظهورها الأخير

لخبطة العيد.. هل الرجيم المائي مفيد للجسم أم لا؟

متشتريش وانت جعان.. كيف يمكنك تنسيق شراء المنتجات من السوبر ماركت لتناسب الرجيم ؟

رجيم سريع.. خطة بسيطة لإنقاص الوزن في فصل الشتاء

الأكثر قراءة

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد الفيديوهات الفاضحة.. الصحيفة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

لا يقتل من أجل المال.. مفاجأة.. "مخ" السفاح يختلف عن أى شخص عادى (خاص)

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية