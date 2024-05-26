شيماء سيف تتصدر الترند بسبب وزنها.. كيف يمكن إنقاص الوزن بطريقة آمنة وسهلة؟

تصدرت الفنانة شيماء سيف ترند مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع إكس، بعد ظهورها على قناة “إم بي سي مصر” مع المذيعة ياسمين عز بمظهر رشيق عن المعتاد وأعلنت أنها فقدت 50 كيلو من وزنها دفعة واحدة.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي أفضل الطرق للريجيم والتي يمكن من خلالها إنقاص الوزن بشكل كبير.

وحسب موقع CBC البريطاني فإن أفضل طريقة لإنقاص الوزن بسرعة هي الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ومن المهم أن تتذكر أن فقدان الوزن بسرعة لا يعني فقدان الوزن بشكل غير آمن.

يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية القاسية والتدريبات الشديدة خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل بدلًا من ذلك، يجب التركيز على إجراء تغييرات صحية في نمط حياتك يمكنك الحفاظ عليها على المدى الطويل.

النظام الغذائي لإنقاص الوزن بسرعة:

1. توقف عن تناول المشروبات السكرية:

المشروبات السكرية مثل الصودا والعصائر تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويمكن أن تسهم في زيادة الوزن، بدلًا من ذلك، حاول شرب الماء أو الشاي غير المحلى أو القهوة، إذا كنت بحاجة إلى القليل من النكهة، أضف شريحة من الليمون أو الليمون إلى الماء.

2. التركيز على الأطعمة الكاملة:

الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة مليئة بالعناصر الغذائية ويمكن أن تساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع، حاول دمج المزيد من الأطعمة الكاملة في نظامك الغذائي وقلل من الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة.

3. راقب كمية الطعام:

يعد التحكم في الكمية أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن بسرعة، استخدم ميزان الطعام أو أكواب القياس للتأكد من أنك تتناول الكمية المناسبة من الطعام يمكنك أيضًا تجربة استخدام أطباق وأوعية أصغر حجمًا لخداع عقلك ليعتقد أنك تأكل أكثر مما تتناوله بالفعل.



بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، إليك بعض النصائح لمساعدتك على فقدان الوزن بسرعة:

ممارسة الرياضة بانتظام:

يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن بسرعة استهدف ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا يمكنك تجربة أنشطة مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة.



احصل على قسط كافٍ من النوم:

الحصول على قسط كاف من النوم أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن، قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ويمكن أن تجعل من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، النوم لمدة من 7-8 ساعات على الأقل كل ليلة.

شرب الكثير من الماء:

يمكن أن يساعدك شرب الماء على الشعور بالشبع ويمكن أن يمنع الإفراط في تناول الطعام، تناول 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، يمكنك أيضًا تجربة شرب الماء قبل الوجبات للمساعدة في تقليل شهيتك.

تجنب تناول حبوب إنقاص الوزن:

رغم وجود العديد من حبوب إنقاص الوزن في الأسواق، إلا أن الاعتماد عليها كوسيلة أساسية لخسارة الوزن بسرعة يمكن أن يكون لحبوب إنقاص الوزن آثار جانبية خطيرة، كما أنها ليست حلًا مستدامًا لفقدان الوزن على المدى الطويل. بدلًا من ذلك، ركز على إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة.