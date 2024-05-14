بعد إطلالتها الرشيقة.. تعرف على الرجيم الذي اتبعته الفنانة ميادة الحناوي

تصدرت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي التريند بسبب مظهرها الجديد التي ظهرت به في آخر لقاءاتها التلفزيونية مما جعل جمهورها يعلق على شدة جمالها وأنها عادت بالعمر إلى الوراء، وتساءل الكثيرين عن سر رشاقتها التي ظهرت بها.

وفي هذا السياق، يستعرض "الدستور" أفضل طرق لإنقاص الوزن، حسبما صرحت الفنانة السورية ميادة الحناوي، بأنها كانت تكثر من تناول بعض أنواع الفاكهة.



ولأن الكثير منا يبحث عن أنواع طعام تساعد في خسارة الوزن، فهذه بعض الأنواع التي لا تتسبب في زيادة الوزن وذلك بحسب ما جاء في موقع "هيلث".

التفاح:

فالتفاح غني بالبوليفينول، ومضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، فتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتوفر تفاحة متوسطة الحجم مع قشرها ما يزيد عن 4 جرام من الألياف، أي 14% من القيمة اليومية.



الأفوكادو:

تعتبر فاكهة الأفوكادو واحدة من أبرز انواع الفواكه التي تساعد بشكل كبير في انقاص الوزن، فتناول وجبة يومية تحتوي على حبة أفوكادو كاملة تساعد على التحكم في مستوى السعرات الحرارية في الجسم، خاصة في الدهون الحشوية أي دهون البطن الداخلية، والدهون الموجودة تحت الجلد، وهو النوع الموجود تحت الجلد مباشرة. ويشير هذا التحول إلى إعادة توزيع الدهون بعيدًا عن الأعضاء، وهو ما يرتبط بانخفاض المخاطر الصحية.

التوت الأزرق:

تعتبر فاكهة التوت الأزرق واحدة من أنواع أكثر الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، وأن تناول 150 جرام من التوت الأزرق يوميًا حوالي كوب واحد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 15 ٪، وأيضًا أولئك الذين يتناولوا أعلى كميات من التوت الأزرق يشهدوا أقل زيادة في الوزن، لأن التوت الأزرق يحتوي على مضادات الأكسدة ومادة الأنثوسيانين الموجودة في التوت الأزرق تدعم أيضًا تقليل الوزن، لأنها تعمل على انخفاض كتلة الدهون بنسبة 3-9٪ وانخفاض الدهون في الجزء الأوسط من الجسم.



النظام الغذائي النباتي المرن:

نظام يناسب الأشخاص النباتيين لكن يمكن خلاله تناول شريحة من اللحم الأستيك، أو اتباعه مع تناول أي شيء غير اللحوم وكوب من العصير مرتين في اليوم فقط وشرب الكثير من الماء وممارسة رياضة المشي خلال اليوم.



السلطة الخضراء:

تناول الكثير من السلطة الخضراء والزبادي والبنجر خلال فصل الصيف مهم جدًا لصحة البشرة والشعر.