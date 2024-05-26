رسميًا.. إسبانيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين الثلاثاء المقبل

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مساء اليوم الأحد، أن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ويجب تنفيذها.

وأكد ألباريس أن مدريد ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو الجاري.

وشدد وزير الخارجية الإسباني على أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضروري لتفادي وقوع كارثة إنسانية.

وطالب ألباريس بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات من خلال المعابر البرية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإسباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفي اليوم الأحد.

إسبانيا: أكثر من 90 دولة توافق على إقامة مؤتمر سلام من أجل حل الدولتين

ودعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لإقامة مؤتمر السلام من أجل حل الدولتين، وتلقت إسبانيا موافقة أكثر من 90 دولة.. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية الإسباني: إن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، ونعمل كل ما في جهدنا من أجل تحقيق السلام للشعب الفلسطيني.

وسبق، وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأحد، إنه لا أحد لديه ترخيص لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف خان، في تصريحات لصحيفة "التايمز"، أن الحرب الحالية ليست طريقة لشن حرب وإذا كان هذا امتثالًا للقانون الدولي فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض.

وبعد ساعات قليلة من حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضية بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح، بدا أن المفاوضين الإسرائيليين يبذلون جهودًا لاستئناف مفاوضات الهدنة مرة أخرى، والتي توقفت في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث عكس حكم محكمة العدل الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية والاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية العزلة التي تعاني منها إسرائيل.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لوقف القتال في قطاع غزة، بعد يوم من أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح.