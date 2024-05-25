بينى جانتس يدعو نتنياهو لمحاسبة نجله عقب نشره فيديو يدعو للتمرد العسكرى

دعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إدانة ما نشره نجله.

وكان قد نشر نجل نتنياهو "يائير نتنياهو"، فيديو لجندي إسرائيلي يدعو إلى التمرد العسكري.

وقال جانتس، أدعو نتنياهو لإدانة التسجيل المصور الذي يحرض على التمرد وألا يختبئ وراء لعبة الكلمات.

وأضاف جانتس أن التعبير عن تأييد التمرد كما في الفيديو المنشور يضر بأمن "إسرائيل".

إسرائيل ترفض قرار "العدل الدولية".. جانتس: مستمرون فى حربنا على غزة

والجمعة، زعم وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أن بلاده مستمرة فيما وصفها بالحرب العادلة والضرورية ضد حماس لإعادة المحتجزين وضمان أمنها بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عمليتها في رفح.

وبحسب رويترز، قال جانتس، إن إسرائيل ستعمل وفقًا للقانون الدولي، مع توفير الحماية إلى أقصى حد ممكن للسكان المدنيين.

أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في حكم تاريخي من شأنه أن يزيد الضغوط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر، ويصنف الآن على أنه "كارثي"، ما يعني أن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في وقت سابق "لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن التغيير في الوضع الإنساني".

وقال إن المحكمة صوتت بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين على أن "إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظرًا لتدهور ظروف الحياة التي يواجهها المدنيون في محافظة رفح... أن توقف فورًا هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفًا معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا".