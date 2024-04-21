الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

غانتس: لم نحقق كل أهداف الحرب بعد.. لكننا لم نتنازل عن أى منها

غانتس
غانتس

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم الأحد: ملتزمون بخلق بديل لسلطة حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف جانتس في تصريحات صحفية، اليوم، لم نحقق كل أهداف الحرب بعد لكننا لم نتنازل عن أي منها.

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وأوضح جانتس أن مفتاح عودة المختطفين هو القيادي بحركة حماس يحيى السنوار نفسه ويجب مواصلة الضغط عليه وعلى قيادة حماس.

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وتابع جانتس: "نحن نطلب نقاشات داخل مجلس الحرب ونحصل عليها بالفعل".

ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 34 ألفًا

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 34 ألفًا يوم السبت، معظم الضحايا من النساء والأطفال، بما في ذلك ستة على الأقل قتلوا في غارة جوية ليلية على منزل في رفح، حيث تأتي الغارات الإسرائيلية على رفح المكتظة بالسكان في ظل انشغال العالم بخطر تبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران، وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

أصيب ما يقرب من 77 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة ولا تشمل هذه الأرقام عشرات الآلاف من الضحايا الذين يعتقد أنهم دفنوا تحت أنقاض المنازل والمتاجر والملاجئ والمباني الأخرى التي دمرتها القصف.

ومع تعليق المحادثات أشارت إسرائيل إلى أنها تخطط للمضي قدما في عملية برية في جنوب رفح وهو الجزء الوحيد من غزة الذي لم ترسل قوات إليه، واستمرت الغارات الجوية هناك، وأصابت إحدى الغارات ليلة الجمعة منزلًا في حي تل السلطان الغربي، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وفقد أحمد برهوم زوجته روان رضوان وابنتهما آلاء البالغة من العمر خمس سنوات، وقال لوكالة أسوشيتد برس يوم السبت، وهو يبكي وهو يحتضن جثة آلاء ملفوفة بكفن أبيض، ويهزها بلطف: “لقد قصفوا منزلًا مليئًا بالنازحين والنساء والأطفال، هذا عالم خالٍ من كل القيم والأخلاق الإنسانية".

بينى غانتس إسرائيل غزة حركة حماس الحرب

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