محمد عبدالناصر يكشف جهود مصر لمساعدة الأشقاء في غزة رغم التعنت الإسرائيلي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الدولة المصرية تواصل على مدار الساعة جهودها من أجل إدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، وذلك للتخفيف من وطأة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

فتح كافة المعابر لإدخال المساعدات

وأضاف عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار "دي إم سي"، المُذاعة عبر قناة "dmc"، مع الإعلامي هيثم سعودي، اليوم الأحد، أن مصر تحاول خلق رأي عام دولي وتضغط على كافة الأطراف في المجتمع الدولي من أجل فتح كافة المعابر لإدخال كافة المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر والمطلب تتحدث عنه مصر في كافة اللقاءات والمحافل الدولية، والتي ربما كان أخرها خلال زيارة الوزير سامح شكري وزير الخارجية إلى تركيا بالأمس.

العراقيل الإسرائيلية لمنع إدخال المساعدات

وشدد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، على أن هناك العديد من العراقيل الإسرائيلية التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل عدم إدخال العديد من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية وغذائية للأشقاء الفلسطينيين، مطالبًا بضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الانسانية.

إجمالي الشاحنات منذ أول أبريل

وأوضح أن مصر نجحت على مدار 20 يومًا منذ أول أبريل حتى الآن في إدخال 3315 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الأشقاء في القطاع، بالإضافة إلى 75 شاحنة غاز، و29 شاحنة سولار، وشاحنة بنزين بإجمالي 105 شاحنات وقود، وذلك من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم، بالإضافة إلى استقبال مئات الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وثمن عبدالناصر، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تجهيز العديد من قوافل المساعدات الإنسانية، والتي كان أخرها إطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للأشقاء في قطاع غزة، وتشمل 74 قاطرة وأكثر من 1490 طنًا من المواد الغذائية وغيرها.