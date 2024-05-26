الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم خان ردًا على إسرائيل: لا أحد لديه ترخيص لارتكاب جرائم حرب

كريم خان
كريم خان

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأحد، إنه لا أحد لديه ترخيص لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف خان في تصريحات لصحيفة “التايمز”، أن الحرب الحالية، ليست طريقة لشن حرب وإذا كان هذا امتثالًا للقانون الدولي فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض.

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وأكد كريم خان أن هذه لحظة محفوفة بالمخاطر على المستوى الدولي وإذا لم نتمسك بالقانون فلن يكون لدينا ما نتمسك به.

بعد حكم العدل الدولية.. تحركات إسرائيلية عاجلة لإيقاف حرب غزة وكسر العزلة

وبعد ساعات قليلة من حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضية بإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح، بدا أن المفاوضين الإسرائيليين يبذلون جهودًا لاستئناف مفاوضات الهدنة مرة أخرى، والتي توقفت في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث عكس حكم محكمة العدل الدولية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية والاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية العزلة التي تعاني منها إسرائيل.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لوقف القتال في قطاع غزة، بعد يوم من أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأنه من الممكن أن تستأنف المحادثات لوقف القتال في غزة وإعادة بعض المحتجزين الإسرائيليين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقًا لمسئولين إسرائيليين يريدون استئناف المناقشات.

وقال مسئول إسرائيلي إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنياع ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اجتمعوا في باريس يوم الجمعة لبحث الأمر.

وقال وسطاء عرب إن استئناف المحادثات سيعتمد على ما إذا كانت حماس توافق على الحوار، وأضافوا أنه تم التواصل مع حماس لكنها لم توافق بعد على المشاركة، واستشهدت الحركة الأمريكية بما وصفته بمخاوف من أن إسرائيل ليست جادة في التوصل إلى اتفاق.

كريم خان الجنائية الدولية جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية اتفاقيات جنيف

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