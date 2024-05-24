بوريل: إسرائيل ودول أوروبية تحاول تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى

قال مسئول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن إسرائيل وعدة دول أوروبية تحاول تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مضيفًا: لم يفعل المدعي العام شيئًا أكثر من الاتهام والمحكمة ستبت في الأمر.

لا تهددوا القضاة ولا تحاولوا التأثير على قرارهم

وتابع مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "في هذه الأثناء، أطلب من الجميع بدءًا من حكومة إسرائيل والعديد من الحكومات الأوروبية عدم تهديد القضاة، لا تهددوا ولا تحاولوا التأثير على قرارهم".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد كشف، في وقت سابق، عن تعرضه لتهديدات بعد طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت.

جوزيب بوريل: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحركة حماس

وسبق وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحركة حماس.

وأضاف بوريل أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل على العكس تمامًا، السلطة الفلسطينية ليست حماس، بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق.

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي تحدث بالفعل ومول واجتمع مع السلطة الفلسطينية.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارًا بدعم دولة فلسطينية، يكون رد فعل إسرائيل تحويل الأمر إلى معاداة للسامية".

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، خلال جلسة كابينيت الحرب، إن "الحاجة باتت ملحة" للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" يفضى إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.