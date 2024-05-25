السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع خدمات الإنترنت الثابتة في مدينة غزة وشمال القطاع

غزة
غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابتة في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقالت الاتصالات الفلسطينية في منشور عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو جراء نفاد الوقود، الذي يستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية.

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اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 232 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال شن مساء الجمعة، هجومًا واسعًا وغير عادي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار القصف على مدينة جباليا ومخيمها شمال القطاع.

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جاء ذلك عقب أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الأخيرة استهداف منازل وتجمعات المواطنين جنوب ووسط وشمال القطاع، مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة، الذي خرجت مستشفياته عن الخدمة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب "مجازر" مروعة بحق المواطنين الأبرياء.

الاتصالات الفلسطينية خدمات الانترنت مدينة غزة العدوان الإسرائيلى نفاد الوقود

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