بعد اتصال بايدن بالرئيس السيسى.. تجهيز 600 شاحنة مساعدات لدخولها غزة

كشف كريم رجب مراسل "إكسترا نيوز"، عن الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، في محيط معبر رفح من الجانب المصري تصطف شاحنات المساعدات في المنطقة اللوجستية، ويجري الآن تجهيز نحو 600 شاحنة بالإضافة إلى 10 شاحنات من الوقود استعدادًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة وذلك أيضًا بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي في المباحثات التي جرت بينهما أمس.

وأضاف: "لا شك أن هذه المساعدات سيكون لها أثر كبير في تجنب العديد من المخاطر الإنسانية لا سيما أن الأمم المتحدة أعلنت عن أن قطاع غزة دخل إليه ما يقرب من 906 شاحنات فقط منذ السابع من مايو الجاري، وهذا الرقم يعد ضئيلًا جدًا لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والأوبئة، وكذلك أيضًا المستلزمات الطبية التي تحتاج إليها المستشفيات في قطاع غزة في ظل القصف المتواصل.

وأشار إلى أن منظمة أنروا أكدت أنها لن تستطيع الحفاظ على تجنب مخاطر المجاعة التي من الممكن أن تتفشى خلال الأيام القليلة القادمة طالما أن القطاع لم تدخله إمدادات غذائية أو أي مساعدات خلال الفترة أو الأيام القليلة المقبلة.