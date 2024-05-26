الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأول منذ 4 أشهر.. سقوط جرحى فى استهداف حماس لتل أبيب

صواريخ القسام
صواريخ القسام

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن إطلاق 12 صاروخًا من رفح في اتجاه غوش دان، وسقوط جريح.

واندلع حريق في مدينة بني براك قرب تل أبيب بفعل صواريخ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

txt

جيش الاحتلال يسحب لواء جولانى ويقلص حجم قواته شرقى رفح الفلسطينية

وأشار الإعلام العبري إلى أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

ودوت انفجارات فى تل أبيب والسهل الساحلي، بعد استهدافهما برشقة صاروخية كبيرة من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ووثقت وسائل الإعلام العبري لحظة هروب المستوطنين من شاطئ "هرتيسليا" عقب استهدافها برشقة صاروخية من غزة.

txt

إعلام إسرائيلى: جيش الاحتلال قلص قواته شرقى رفح وسحب لواء جفعاتى

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة لـ35.984 منذ بدء العدوان

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35.984، والإصابات إلى 80٫643 مصاب، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 81 مواطنًا، وإصابة 223 شخصًا آخر، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في وقت سابق من اليوم، استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة رصرص وسط رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، قال محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل استهداف المنازل في قطاع غزة بالتزامن مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية.

وأضاف "بصل"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قصفًا إسرائيليًا "هستيريًا" لمختلف أنحاء قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال يمنع تقديم الخدمات الطبية إلى المدنيين بالقطاع.

رفح غوش دان تل أبيب كتائب القسام السهل الساحلي

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

سيُحاكم غيابيًا.. مفاجأة فى قضية عصام صاصا

موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 للأهلي والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية