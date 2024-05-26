الأول منذ 4 أشهر.. سقوط جرحى فى استهداف حماس لتل أبيب

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن إطلاق 12 صاروخًا من رفح في اتجاه غوش دان، وسقوط جريح.

واندلع حريق في مدينة بني براك قرب تل أبيب بفعل صواريخ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأشار الإعلام العبري إلى أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

ودوت انفجارات فى تل أبيب والسهل الساحلي، بعد استهدافهما برشقة صاروخية كبيرة من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ووثقت وسائل الإعلام العبري لحظة هروب المستوطنين من شاطئ "هرتيسليا" عقب استهدافها برشقة صاروخية من غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة لـ35.984 منذ بدء العدوان

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35.984، والإصابات إلى 80٫643 مصاب، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 81 مواطنًا، وإصابة 223 شخصًا آخر، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في وقت سابق من اليوم، استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة رصرص وسط رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، قال محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل استهداف المنازل في قطاع غزة بالتزامن مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية.

وأضاف "بصل"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قصفًا إسرائيليًا "هستيريًا" لمختلف أنحاء قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال يمنع تقديم الخدمات الطبية إلى المدنيين بالقطاع.