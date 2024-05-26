"القاهرة الإخبارية": استعداد 600 شاحنة مساعدات للتحرك من معبر رفح إلى كرم أبوسالم

تحدث مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، رمضان المطعني، عن المساعدات الإنسانية التي انطلقت من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم، دخولًا إلى قطاع غزة.

وقال رمضان المطعني إن الشاحنات التي تدخل من معبري رفح أو كرم أبوسالم أو حتى الإنزال الجوي تكون مصرية خالصة بنسبة 85%، بينما ما يأتي من الخارج من الدول العربية والأوروبية لا يتعدى نسبة الـ15%، موضحًا أن الشاحنة الواحدة تحمل ما بين 15 و20 طنًا من المساعدات الغذائية يتم تفتيشها يدويا.

إدخال 200 شاحنة اليوم

وتابع أنه بالأمس تم الاستعداد لأكثر من 600 شاحنة مساعدات مصرية، ومن المخصص إدخال اليوم 200 من هذه الشاحنات التي وصلت معبر كرم أبوسالم، لافتًا إلى أن الشاحنات ما زالت تعمل على التبريد يوميا حتى لا يفسد ما تحمله من مواد، ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض الشاحنات تعرضت فيها بعض الخضروات للتلف جراء هذه المدة الطويلة التي انتظرت فيها، جراء إغلاق الجانب الفلسطيني المعبر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

وأشارت إلى أن المساعدات التي جاءت تحت الغطاء المصري كانت عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي جمع آلافا من الأطنان، والتي جاءت للمعبر عبر قوافل عديدة إلى محيط معبر رفح، مؤكدًا أن مصر فتحت مطار العريش الدولي، وكذلك ميناء العريش الدولي، سواء للسفن أو لطائرات المساعدات للدول التي ترغب فى إرسال مساعدات، وكذلك للمؤسسات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية التي أرسلت مساعدات إلى مطار العريش الدولي.