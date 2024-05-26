الأحد 26 مايو 2024
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"القاهرة الإخبارية": 85% من المساعدات المتجهة من معبر رفح لـ"كرم أبوسالم" مصرية خالصة

كرم أبو سالم
كرم أبو سالم

كشف رمضان المطعني مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح المصري، عن آخر تطورات الأوضاع من أمام معبر رفح وكرم أبوسالم.

 

مساعدات إنسانية تتدفق من معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم

وقال رمضان المطعني، إن 141 شاحنة مساعدات تتدفق من معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم من بينها 4 شاحنات وقود تمهيدا لدخولها قطاع غزة، لافتًا إلى أن شاحنات المساعدات تصطف الآن أمام معبر كرم أبوسالم، بينما يتم الآن عمليات التدقيق والمراجعة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تعمل على إبطاء عمليات إدخال المساعدات إلى غزة، مما تأتي ضمن العراقيل التي يضعها جيش الاحتلال كون هذه العملية تتم بطريقة يدوية وليست بطريقة آلية.

 

%85 من المساعدات التي تتدفق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبوسالم مساعدات مصرية خالصة

وأشار إلى أن هناك أكثر من 85% من المساعدات التي تتدفق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبوسالم مساعدات مصرية خالصة، متابعًا أن محطة تحلية المياه بمنطقة غرب رفح عملت فور إمدادها بالوقود من خلال الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبوسالم قادمة من معبر رفح.

 

المساعدات الغذائية يتم تفتيشها يدويًا وقد تستغرق عملية التفتيش ما يقرب من 9 ساعات

وأوضح، أن الشاحنة الواحدة تحمل ما بين 15 و20 طنًا من المساعدات الغذائية يتم تفتيشها يدويا، وقد تستغرق عملية التفتيش ما يقرب من 9 ساعات انتظار لهذه الشاحنات، وكذلك السائقون المتواجدون في تلك المنطقة والمتعمدة من قبل جيش الاحتلال خاصة بعد إغلاقه معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

 

قطاع غزة معبر كرم أبو سالم معبر رفح محطة تحلية المياه بمنطقة غرب رفح رفح كرم أبو سالم الإحتلال الإسرائيلي

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