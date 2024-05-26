الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فلسطين: اعتراف إسبانيا بدولتنا يتسق مع القانون الدولى

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إن فلسطين ترحب بخطوات إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتزامها بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأضاف "مصطفى"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية يتسق مع القانون الدولي والقرارات الأممية.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أننا نثق بأن عدد الدول الأوروبية سيتضاعف من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريبز

ونوه "مصطفى"، بأن الحكومة الفلسطينية تدعو الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية لاتخاذ قرار الاعتراف في أقرب وقت، من أجل حماية الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

رئيس الوزراء الفلسطيني الدولة الفلسطينية الدول الأوروبية اسبانيا القانون الدولي

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