وزير الخارجية الإسبانى: حان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن أسبانيا كانت واضحة في موقفها، منذ بداية الأزمة الفلسطينية الحالة، بل والتشديد على إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتفادي الكارثة الإنسانية في رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب على إسرائيل تنفيذها، والعمل على وقف نزيف الدم بقطاع غزة، الذي يعاني منذ أكثر من 8 أشهر.