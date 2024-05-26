الأحد 26 مايو 2024
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محمد عبدالناصر: مصر تدرك خطورة الأوضاع التى يعيشها الأشقاء فى قطاع غزة

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن عدة شاحنات للمساعدات الإنسانية بدأت في الدخول إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، حيث إن الشاحنات التي تحمل المساعدات يقدر عددها بنحو مائتي شاحنة مواد غذائية ودوائية، فضلًا عن تحرك أربع شاحنات من الوقود لإمداد المنشآت الطبية والمستشفات داخل القطاع.

وأوضح "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة دي إم سي" والمُذاعة على قناة dmc، أن فتح المعبر خطوة في غاية الأهمية جاءت نتيجة للجهود المصرية المستمرة من أجل التخفيف من وضع المعاناة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار مدير تحرير "الدستور" إلى أن الدولة المصرية تدرك خطورة الأوضاع التي يعيشها الأشقاء في قطاع غزة، حيث تحمل مصر مسئولياتها التاريخية من خلال الموافقة على إدخال المساعدات عن طريق معبر كرم أبوسالم.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم، فالدولة المصرية تعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا.

قطاع غزة غزة الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر جريدة الدستور قناة dmc المنشآت الطبية

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