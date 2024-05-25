السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث سياسى: إسرائيل ليست لديها خطة ما بعد حرب غزة

الباحث السياسي كارزان
الباحث السياسي كارزان حميد

قال الباحث السياسي كارزان حميد، إن هناك ضغطًا قويًا من الجهات الدولية كمحكمة العدل والجناية الدولية، إضافة إلى ثلاث دول أوروبية من الاتحاد الأوروبي أعلنت عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف "حميد"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا كعادتها وكما حاولت كثيرًا أن تتبنى مرة أخرى راية السلام أو الدبلوماسية العالمية الأوروبية في حل كثير من القضايا الشائكة التي تجري وخاصة في الشرق الأوسط، ولكنها كالعادة فشلت.

ونوه، بأن مصر لديها علاقات مباشرة وغير مباشرة مع فلسطين وفي قطاع غزة بسبب معبر رفح، بالإضافة إلى المساحة الجغرافية الواسعة المشتركة مع قطاع غزة ولديها دور كبير في نجاح المفاوضات السابقة.

وأشار إلى أن إسرائيل ليست لديها خطة ما بعد حرب غزة، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات الثنائية بين فرنسا والدول العربية خاصة مع مصر والأردن والسعودية وقطر، لها دورها الفعال في الضغط على الطرفين من أجل إبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

باحث سياسي إسرائيل حرب غزة غزة القاهرة الإخبارية

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