مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية تقصف مدينة رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مستمرة وبالتالي هناك تحديثات مستمرة على الأرض.

وأضاف "جبر" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت قبل قليل مدينة رفح وسمع دوي هذه الانفجارات من المحافظات الجنوبية من خان يونس ورفح.

ونوه بأن الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح، استهدفت شقة سكنية في محيط حي السلطان غربي مدينة رفح، وأنباء عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، حيث تم نقلهم لمستشفى الكويت التخصصي.

كما تشارك المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما شهدت المناطق الغربية قبل قليل فتح الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مباشر باتجاه مدينة رفح من الناحية الساحلية والمنطقة الغربية.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي لا يزال متصاعدًا على القطاع ويقوم بتدمير كافة النواحي من البر ومن البحر والجو، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.