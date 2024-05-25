السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية تقصف مدينة رفح الفلسطينية

مراسل قناة القاهرة
مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مستمرة وبالتالي هناك تحديثات مستمرة على الأرض.

وأضاف "جبر" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت قبل قليل مدينة رفح وسمع دوي هذه الانفجارات من المحافظات الجنوبية من خان يونس ورفح.

ونوه بأن الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح، استهدفت شقة سكنية في محيط حي السلطان غربي مدينة رفح، وأنباء عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، حيث تم نقلهم لمستشفى الكويت التخصصي.

كما تشارك المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما شهدت المناطق الغربية قبل قليل فتح الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مباشر باتجاه مدينة رفح من الناحية الساحلية والمنطقة الغربية.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي لا يزال متصاعدًا على القطاع ويقوم بتدمير كافة النواحي من البر ومن البحر والجو، الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية الطائرات الحربية رفح

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: الحكومة مستعدة لبحث الهدوء المستمر بغزة

مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"حزب الله" يستهدف التجهيزات التجسسية فى موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية

وزيرة الدفاع الإسبانية: الحرب فى غزة إبادة جماعية حقيقية

إعلام فلسطينى: 6 شهداء فى قصف لجيش الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب يجتمع غدًا لبحث مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين

نائب المستشار الألمانى: إسرائيل تجاوزت كل الحدود

حزب الله يستهدف موقع زبدين فى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

الأهلى والترجى.. وسام أبوعلى يقود الهجوم وكريم فؤاد بديلًا لمعلول بنهائى أبطال إفريقيا

مفاجأة غير متوقعة.. تفاصيل صحيفة الحالة الجنائية لـ"سفاح التجمع"

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

صور

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى