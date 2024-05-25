مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين: مأزق إسرائيلى فى غزة ومصر حائط صد لمخطط التهجير

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة أبحاث معهد فلسطين، إن مجهودات مصر لا تتوقف لإدخال المساعدات للقطاع ولكن بنيامين نتنياهو يواصل التعنت وغلق المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين؟" والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بعد غلق معبر رفح من قبل الحكومة الإسرئيلية، يصبح البديل الأكثر منطقية هو معبر كرم أبوسالم.

ونوه بأنه زاد الضغط الدولي على إسرائيل وخاصة الضغط الأمريكي، بغض النظر عن نوايا الولايات المتحدة، وهذا بسبب سياسة بنيامين نتنياهو الأخيرة التي تتعارض مع مصالحها في المنطقة.

وأشار إلى أنه حتى مع وجود الضغوط الأمريكية، كانت مصر حائط صد لمخطط التهجير القسري، وهذا موقف تاريخي تشكر عليه مصر، فمنذ بداية العدوان وفكرة تهجير سكان غزة تسيطر على عقل نتنياهو.