باحث سياسى: الميناء البحرى بالقطاع "مسرحية".. وواشنطن راعية التدمير الممنهج لغزة

قال الدكتور حسن منيمنة، الكاتب والباحث السياسي، إن الميناء البحري بالقطاع “مسرحية" ولا جدوى منه وواشنطن راعية التدمير الممنهج لغزة.

وأضاف، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، والمُذاعة على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه بغض النظر عن تفاصيل الاتصال الذي دار بين الرئيس بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، فالموقف الأمريكي من مصر كان ولا يزال واضحا فيما يتعلق بقضية غزة في الحرب الدائرة.

وأشار إلى أن الرغبة الأمريكية كانت في البداية تريد أن تسمح مصر للغزويين بالدخول إلى سيناء وهذا ما ترفضه مصر رفضًا قاطعًا وبالتالي نجد أن الكثير من المحاولات من الولايات المتحدة لإيجاد السبل للتحضير لذلك بشكل أو بآخر، فالهدف المعلن من الرصيف البحري هو الإغاثة وتوفير الدعم المادي للغزويين في غزة.

ونوه بأن الميناء البحري والذي ثبت بأنه لا جدوى، ما هو إلا "مسرحية"، كما كانت المحاولات السابقة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الإغاثة جوًا من خلال رمي المساعدات، في حين أن واشنطن غير قادرة على إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات.