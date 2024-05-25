بينى جانتس: التعبير عن تأييد التمرد كما فى التسجيل المنشور يضر بأمن إسرائيل

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، إن التعبير عن تأييد التمرد كما في التسجيل المنشور يضر بأمن إسرائيل، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ودعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لإدانة التسجيل المصور الذي يحرض على التمرد وألا يختبئ وراء لعبة الكلمات.

ويحقق جيش الاحتلال في واقعة فيديو الجندي الملثم الذي نشره نجل نتنياهو، والذي أعلن عن تمرده على الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يوضح حالة التخبط التي تعيشها إسرائيل.