السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينى جانتس: التعبير عن تأييد التمرد كما فى التسجيل المنشور يضر بأمن إسرائيل

جريدة الدستور

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، إن التعبير عن تأييد التمرد كما في التسجيل المنشور يضر بأمن إسرائيل، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ودعا الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لإدانة التسجيل المصور الذي يحرض على التمرد وألا يختبئ وراء لعبة الكلمات.

ويحقق جيش الاحتلال في واقعة فيديو الجندي الملثم الذي نشره نجل نتنياهو، والذي أعلن عن تمرده على الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يوضح حالة التخبط التي تعيشها إسرائيل.

القاهرة الإخبارية الجانب الفلسطينى عاجل وسائل اعلام إسرائيلية إسرائيل بيني جانتس

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية تقصف مدينة رفح الفلسطينية

جيش الاحتلال: إصابة جندى احتياط بجروح خطيرة فى معارك اليوم بشمال قطاع غزة

إعلام إسرائيلى: الحكومة مستعدة لبحث الهدوء المستمر بغزة

مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"حزب الله" يستهدف التجهيزات التجسسية فى موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية

وزيرة الدفاع الإسبانية: الحرب فى غزة إبادة جماعية حقيقية

إعلام فلسطينى: 6 شهداء فى قصف لجيش الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب يجتمع غدًا لبحث مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

مفاجأة غير متوقعة.. تفاصيل صحيفة الحالة الجنائية لـ"سفاح التجمع"

الأهلى والترجى.. وسام أبوعلى يقود الهجوم وكريم فؤاد بديلًا لمعلول بنهائى أبطال إفريقيا

مصدر: «سفاح التجمع» متعدد العلاقات النسائية ويحمل جنسيتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

صور

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى