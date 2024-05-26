الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مبادرة "الصحة" لمكافحة وعلاج إدمان طلاب المدارس

الدكتورة رغدة الجميل
الدكتورة رغدة الجميل

قالت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بدأ في تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس في 6 محافظات جديدة بالوجه القبلي "المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان، قنا".

وأضافت "الجميل"، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية dmc، أنه يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسي الحالي بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

ويتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كل محافظات الجمهورية، من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضًا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، أيضًا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطو المواد المخدرة، بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان.

الإعدادية والثانوية فضائية DMC DMC الدكتورة رغدة الجميل الأمانة العامة للصحة النفسية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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