الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"8 الصبح": مؤشر خطير يكشف تأخر طفلك فى الكلام (فيديو)

صورة ارشيفيه طفل
صورة ارشيفيه طفل

قالت الدكتورة هدى عصام، أستاذة الصحة النفسية بجامعة حلوان، إن هناك مؤشرا خطيرا يشير إلى تأخر الطفل في الكلام، ما يستدعي الذهاب به لمختص فورا.

 

وأضافت "عصام"، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن الكلام الوسيلة الأهم للتواصل بين البشر، فبالتالي فإنّ تأخر الأطفال في الكلام مشكلة تستدعي التدخل الطبي عند اللزوم، وهناك علامات مبكرة تشير إلى قدرة الطفل على الكلام وتظهر خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد ولادته، فالبكاء أولى العلامات بإخراجه صوتًا من حلقه، وثاني العلامات إصدار أصوات "الملاغاة" وهو في عمر 4 و6 أشهر، والتحرك والالتفات نحو مصدر الصوت وخاصة صوت الأم، إلى أن يصل لتقليد الأصوات، وجميعها مؤشرات مبكرة تؤكد سلامة النمو اللغوي.

 

وحذّرت من عدم الكلام مع الطفل لأنّه يخزن الكلام الذي سيستدعيه فيما بعد، مشيرة إلى أن عدم تواصل الأم مع الطفل في مراحل عمره المبكرة وتدريبه على الكلام ونطق الأحرف التي سيقلدها سبب رئيسي في تأخر الكلام عند أغلب الأطفال.

8 الصبح فضائية DMC الدكتورة هدى عصام الصحة النفسية الملاغاة

مواد متعلقة

لابيد: أبناؤنا يموتون يومًا بعد يوم ويجب عدم تضييع فرصة أخرى لإعادتهم

مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين: مأزق إسرائيلى فى غزة ومصر حائط صد لمخطط التهجير

باحث سياسى: الميناء البحرى بالقطاع "مسرحية".. وواشنطن راعية التدمير الممنهج لغزة

بينى جانتس: التعبير عن تأييد التمرد كما فى التسجيل المنشور يضر بأمن إسرائيل

باحث سياسى: إسرائيل ليست لديها خطة ما بعد حرب غزة

مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية تقصف مدينة رفح الفلسطينية

جيش الاحتلال: إصابة جندى احتياط بجروح خطيرة فى معارك اليوم بشمال قطاع غزة

إعلام إسرائيلى: الحكومة مستعدة لبحث الهدوء المستمر بغزة

الأكثر قراءة

عاجل| تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

عقوبات صارمة للبلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديوهات الفاضحة

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى