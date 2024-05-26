"8 الصبح": مؤشر خطير يكشف تأخر طفلك فى الكلام (فيديو)

قالت الدكتورة هدى عصام، أستاذة الصحة النفسية بجامعة حلوان، إن هناك مؤشرا خطيرا يشير إلى تأخر الطفل في الكلام، ما يستدعي الذهاب به لمختص فورا.

وأضافت "عصام"، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن الكلام الوسيلة الأهم للتواصل بين البشر، فبالتالي فإنّ تأخر الأطفال في الكلام مشكلة تستدعي التدخل الطبي عند اللزوم، وهناك علامات مبكرة تشير إلى قدرة الطفل على الكلام وتظهر خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد ولادته، فالبكاء أولى العلامات بإخراجه صوتًا من حلقه، وثاني العلامات إصدار أصوات "الملاغاة" وهو في عمر 4 و6 أشهر، والتحرك والالتفات نحو مصدر الصوت وخاصة صوت الأم، إلى أن يصل لتقليد الأصوات، وجميعها مؤشرات مبكرة تؤكد سلامة النمو اللغوي.

وحذّرت من عدم الكلام مع الطفل لأنّه يخزن الكلام الذي سيستدعيه فيما بعد، مشيرة إلى أن عدم تواصل الأم مع الطفل في مراحل عمره المبكرة وتدريبه على الكلام ونطق الأحرف التي سيقلدها سبب رئيسي في تأخر الكلام عند أغلب الأطفال.