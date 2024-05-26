ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة لـ35.984 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35.984، والإصابات إلى 80،643 مصابًا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 81 مواطنا، وإصابة 223 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتقاء شهيد في رفح وإصابة العشرات

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال، وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة رصرص وسط رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بحروج، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال، عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، قال محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل استهداف المنازل في قطاع غزة بالتزامن مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية.

وأضاف "بصل"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قصفًا إسرائيليًا "هستيريًا" لمختلف أنحاء قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال يمنع تقديم الخدمات الطبية إلى المدنيين بالقطاع.

أشار متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يدمر سيارات الدفاع المدني التي تنتشل الشهداء والمصابين، كما دمر الاحتلال 80% من مقدرات جهاز الدفاع المدني.

وتابع: الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية، مناشدًا ضرورة المساعدة للاستمرار في تقديم الخدمات للفلسطينيين.

وأكدت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أنه من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الأسبوع المقبل، على أن يشارك في المحادثات مصر وقطر.