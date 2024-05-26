الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة مصر.. الولايات المتحدة تكثف اتصالاتها لاستئناف مفاوضات الهدنة فى غزة

غزة
غزة

أكدت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أنه من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الأسبوع المقبل، على أن يشارك في المحادثات مصر وقطر.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية: "هناك تقدم، الاتصالات مستمرة ونعمل بشكل وثيق مع الوسطاء في مصر وقطر، وستستمر هذه الاتصالات خلال الأسبوع المقبل في إطار سعينا لدفع عملية التفاوض إلى الأمام".

اتصالات أمريكية مكثفة لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن التقدم الكبير في المباحثات الأخيرة، يأتي بالتزامن مع سفر مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى باريس الأسبوع الماضي كجزء من جهد رفيع المستوى لإحياء محادثات المحتجزين، التي تعثرت في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت أنه داخل إسرائيل، تواصل عائلات المحتجزين الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو المحاصرة سياسيًا للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع حماس لإعادة ذويهم بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الاحتجاز، ويعتقد أن ما يقرب من 120 محتجزًا من بينهم خمسة مواطنين أمريكيين ما زالوا في غزة.

وانتهت جولة سابقة من المفاوضات في القاهرة مطلع الشهر الحالي، دون إحراز تقدم ملموس، على الرغم من أن المسئولين الأمريكيين أعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية التغلب على الخلافات بين إسرائيل وحماس، وترأس بيرنز الوفد الأمريكي في مصر، ويظل على اتصال مع ديفيد بارنياع، رئيس الموساد، وكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية.

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بعد اجتماع باريس.. سر التفاؤل الأمريكى الإسرائيلى بشأن مفاوضات الهدنة

وأشار مصدر في المنطقة إلى إحراز تقدم في اجتماع باريس الجمعة مع بيرنز وبارنياع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وأشار مسئولان أمريكيان إلى أن عملهما في باريس سيساعد في تقريب جميع الأطراف من استئناف المفاوضات بشأن المحتجزين.

وخلال خطاب الافتتاح في ويست بوينت السبت، قال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية عاجلة لتأمين وقف فوري لإطلاق النار يعيد المحتجزين إلى الوطن.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية كثفت من اتصالاتها الدبلوماسية خلال الساعات الماضية لاستئناف المفاوضات، حيث أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن أن بايدن ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي "مبادرات جديدة" لتأمين إطلاق سراح المحتجزين إلى جانب وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس يوم الجمعة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع تضمن مناقشة "أحدث الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ومنع الصراع من التوسع في جميع أنحاء المنطقة".

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