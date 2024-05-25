السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سرايا القدس: قصفنا تمركز لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في تل الهوا

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، قصف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في تل الهوا.

وقالت سرايا القدس في منشور لها عبر موقع إكس "قصفنا بقذائف الهاون تموضعا لجنود العدو على خط الإمداد جنوب تل الهوى في محور نتساريم".

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وفي وقت سابق من اليوم، عرضت سرايا القدس مشاهد لقنص جندي صهيوني في محور نتساريم جنوب حي تل الهوا.

وأشارت سرايا القدس إلي أن البندقية المستخدمة في عملية القنص هي بندقية الغول Mk.2 مصنوعة محليا لدى القسام أو صياد الإيرانية، وهذين النوعين من الطراز المضاد للمواد.

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ووفقا لمنشور سرايا القدس، أظهر استهداف قناص السرايا للجندي الإسرائيلي خلال وقوفه فوق دبابة Merkava Mk.3D وهي من دبابات أحد ألوية الدروع الإحتياطية، متابعة "إنه عند حساب سرعة الرصاصة (900 متر/ثانية تقريبًا) مع المدة الزمنية التي استغرقتها الرصاصة منذ لحظة الإطلاق إلى لحظة إصابتها الجندي الصهيوني (0.7 ثانية) عبر المعادلة الرياضية (السرعة = المسافة / الزمن) ينتج لدينا المسافة وهي (630 متر تقريبًا)".

كما أوضحت سرايا القدس أن الرصاص المتسخدم غالبًا هو من صنف AP أي الخارقة للدروع Armour Piercing والتي يتم استخدامها على بنادق الغول Mk.2 المحلية أو صياد الإيرانية من العيار 12.7x99 ملم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 232 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

سرايا القدس الجهاد الإسلامي الإحتلال الإسرائيلي تل الهوا محور نتساريم

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