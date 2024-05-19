الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للمرة الثانية خلال ساعات.. القسام وسرايا القدس تستهدفان قوات الاحتلال ودباباته فى جباليا

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، استهداف دبابة ميركافاه في مخيم جباليا، واستهداف جنود لجيش الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مجددا وفي عملية أخرى مشتركة مع كتائب القسام استهدفنا دبابة "ميركافاه" في مخيم جباليا، واشتبكنا مع قوة راجلة بجوار الآلية المستهدفة، وأوقعناها بين قتيل وجريح".

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سرايا القدس تعلن عن استهداف قناص تابع لجيش الاحتلال فى مخيم جباليا

القسام وسرايا القدس تستهدفان قوة لجيش الاحتلال في جباليا

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت القسام وسرايا القدس مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا ووقوعهم بين قتيل وجريح.

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سرايا القدس تكشف تفاصيل استهدافها لجنود الاحتلال فى مخيم جباليا

وقالت سرايا القدس في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، "في عملية مشتركة مع كــتائب القسام اشتبكنا مع قوة خاصة تحصنت خلف مسجد الشهــيد عماد عقل بمخيم جباليا، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".

سرايا القدس الجهاد الإسلامي مخيم جباليا كتائب القسام جنود الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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