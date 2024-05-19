للمرة الثانية خلال ساعات.. القسام وسرايا القدس تستهدفان قوات الاحتلال ودباباته فى جباليا

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، استهداف دبابة ميركافاه في مخيم جباليا، واستهداف جنود لجيش الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مجددا وفي عملية أخرى مشتركة مع كتائب القسام استهدفنا دبابة "ميركافاه" في مخيم جباليا، واشتبكنا مع قوة راجلة بجوار الآلية المستهدفة، وأوقعناها بين قتيل وجريح".

القسام وسرايا القدس تستهدفان قوة لجيش الاحتلال في جباليا

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت القسام وسرايا القدس مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا ووقوعهم بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، "في عملية مشتركة مع كــتائب القسام اشتبكنا مع قوة خاصة تحصنت خلف مسجد الشهــيد عماد عقل بمخيم جباليا، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".