أفيخاى أدرعى يعترف بقتل مواطنين فى تل الهوا.. ويتهم الأونروا بامتلاك ذخائر وأسلحة

قال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه تم رصد منشأة استخبارية هامة لحركة حماس تحت الأرض ووسائل قتالية داخل مكاتب المقر الرئيسي لوكالة الأونروا في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي، في تغريدة له عبر منصة إكس قبل قليل، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر جهاز الشاباك، قاموا بمداهمة مناطق الشاطئ وحي تل الهوا في شمال القطاع.

واعترف أدرعي أن جنود الاحتلال والشاباك قتلوا نحو 120 شخصا وتدمير حوالي 20 بنية وصفها بالإرهابية، تابعة لحركة حماس.

وتابع: وصل جنود الاحتلال بناء على توجيه استخباري لجهاز الشاباك، إلى فتحة نفق مجاورة لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا وقد قادت هذه الفتحة إلى نفق استخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس بصفة منشأة هامة، علما بأن مساره يمرّ تحت المبنى المستخدم كمقر رئيسي لوكالة الأونروا في القطاع، وتم إنشاء النفق بعمق 18 مترا وطول 700 متر، كما أنه كان يضم عدة أبواب محصنة.

أفيخاي أدرعي يتهم الأونروا بإمداد حماس بالكهرباء

وزعم أدرعي أنه خلال المداهمة عثر على وسائل استخبارية متعددة، لافتا إلي أن المعلومات الاستخبارية المستخرجة من هذه الوسائل ستفسح المجال أمام مداهمة المزيد من الأهداف التابعة لحماس، مؤكدا أن تدمير مسار هذا النفق يضر بالقدرات الاستخبارية لحماس.

وأضاف متحدث الاحتلال أن قوات جيش الاحتلال عثروا على بنية تحتية للكهرباء داخل النفق مرتبطة بمبنى المقر الرئيسي لوكالة الأونروا، مما يدل على أنه تم إمداد النفق بالكهرباء عبر منشآت وكالة الأونروا.

واعترف أدرعي بأن قوات الاحتلال داهمت المقر الرئيسي لوكالة الأونروا الذي يضم مكاتب عدة وكالات إغاثة ومنظمات دولية، وتم العثور داخل هذه المكاتب على وسائل قتالية عديدة ومنها بنادق وذخيرة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة، علي حد زعمه.

وأضاف أنه تم العثور داخل مكاتب موظفي وكالة الأونروا على وسائل استخبارية ووثائق تدل على استخدام حركة حماس لهذه المكاتب.