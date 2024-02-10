مصدر أمنى فلسطينى: نجاة قيادى بارز لدى "حماس" من عملية اغتيال فى لبنان

قال مصدر أمني فلسطيني، اليوم السبت، إن مسئولا كبيرا في حماس نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في لبنان، فيما أبلغ رجال الأمن عن مقتل مدنيين اثنين في الغارة جنوب بيروت، حسب وكالة "فرانس برس".

وأشار المصدر الفلسطيني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إلى أن الغارة "كانت محاولة فاشلة لاغتيال مسئول كبير في حركة حماس".

وتتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "الجارديان"، فإن العنف الإسرائيلي اللبناني تم احتواؤه إلى حد كبير في المنطقة الحدودية، وكانت ضربة السبت هي ثاني أبعد هجوم مميت من الحدود خلال أربعة أشهر من الأعمال العدائية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن القوات الإسرائيلية ضربت سيارة في بلدة جدرا الساحلية على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود.

وقال مسئول في جمعية كشافة الرسالة اللبنانية، التي تدير فرق الإنقاذ والتابعة لحركة أمل، حليف حزب الله، لوكالة "فرانس برس" إن مدنيين اثنين قتلا. وتعرف عليهما المسئول على أنهما بائع خضروات ورجل سوري على دراجة نارية وصادف أنهما كانا في مكان قريب.