حماس تكشف مصير استئناف المفاوضات بينها وبين إسرائيل برعاية مصرية قطرية

كشفت حركة حماس، مساء اليوم السبت، عن مصير استئناف المفاوضات بينها وبين إسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

ونفى مصدر في حركة حماس في تصريحات صحفية مساء اليوم، ما أعلنته إسرائيل عن العودة إلى المفاوضات يوم الثلاثاء.

وفي السياق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان "المفاوضات هدفها وقف العدوان وإنهاء الحصار وتحقيق صفقة تبادل عادلة".

وأضاف حمدان لم نبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات، مؤكدًا أن الحديث اليوم عن تفاوض جديد هو أمر غير جدي.

وختم حمدان: لا نحتاج إلى تفاوض جديد وحركة حماس ردت على الورقة التي قدمها الوسطاء.

واللا العبري: كابينت الحرب يجتمع غدًا لبحث المفاوضات حول تبادل الأسري والمحتجزين

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع واللا العبري، أن كابينت الحرب سيجتمع، غدًا الأحد لبحث المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسري والمحتجزين في غزة.

وجاء هذا الاجتماع بعد حديث عن تقدم في المحادثات التي ستستمر هذا الأسبوع في محاولة للمضي قدمًا في عملية التفاوض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، عن قصف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في تل الهوا.

وقالت سرايا القدس في منشور لها عبر موقع إكس "قصفنا بقذائف الهاون تمركزًا لجنود العدو على خط الإمداد جنوب تل الهوى في محور نتساريم".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ232 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.