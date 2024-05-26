فى الظهور الأخير.. تشافى يعلن قائمة برشلونة أمام إشبيلية بالدورى الإسبانى

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة نارية أمام نظيره إشبيلية، على ملعب "سانشيز بيزخوان" في مدينة "إشبيلية"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة إشبيلية

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت.

خط وسط الملعب: أوريول روميو – بيدري - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال - رافينيا.

الظهور الأخير لـ تشافي مع برشلونة في الدوري الإسباني

وتشهد مباراة اليوم الظهور الأخير للمدرب تشافي هيرنانديز مع برشلونة، بعدما تقرر رحيله عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي برشلونة قد أعلن عن رحيل تشافي عن منصبه؛ بسبب ما اعتبروه عدم تنفيذ المدرب وعوده، حيث قلل المدرب من حظوظ الفريق للمنافسة على البطولات الموسم المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ترتيب برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف ريال مدريد المتصدر وحامل اللقب برصيد 95 نقطة.

بينما يتواجد فريق إشبيلية حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة.