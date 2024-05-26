جماهير مدريد تنتظر.. مبابى: أيام وسأعلن عن وجهتى المقبلة

علق كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على وجهته المقبلة في مباراته الأخيرة مع الفريق الفرنسي خلال نهائي الكأس.

ونجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التتويج ببطولة كأس فرنسا عقب الفوز على أوليمبيك ليون بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس فرنسا 2024.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بعدما أعلن اللاعب عن عدم تجديد تعاقده.

وقال مبابي في تصريحات بعد اللقاء عن وجهته المقبلة: "أيام قليلة وسأعلن عن فريقي الجديد. سأعلن عنه في الوقت المناسب".

وتقدم عثمان ديمبيلي لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من نونو مينديش.

ونجح فابيان رويز في إضافة الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

واستطاع جيك أوبراين أن يقلص النتيجة لصالح فريق أوليمبيك ليون في الدقيقة 55، لكنه فشل في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بانتصار فريق العاصمة الفرنسية.