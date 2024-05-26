فى ليلة وداع مبابى.. باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التتويج ببطولة كأس فرنسا عقب الفوز على أوليمبيك ليون بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس فرنسا 2024.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بعدما أعلن اللاعب عدم تجديد تعاقده.

تقدم عثمان ديمبيلي لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من نونو مينديش.

ونجح فابيان رويز في إضافة الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

واستطاع جيك أوبراين أن يقلص النتيجة لصالح فريق أوليمبيك ليون في الدقيقة 55، لكنه فشل في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بانتصار فريق العاصمة الفرنسية.

أحداث المباراة

شهدت الدقيقة الرابعة تسديدة قوية عن طريق برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لوكاس بيرين بثبات.

جاء الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 22 بعد هجمة منظمة من لاعبي باريس سان جيرمان بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها عثمان ديمبيلي بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد مجهود فردي مميز من فابيان رويز في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى أنهاه بتسديدة قوية سكنت الشباك.

في الدقيقة 49 محاولة هجومية لأولمبيك ليون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سعيد بن رحمة برأسية مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 55 جاء الهدف الأول لصالح ليون بعد ركلة ركنية لأولمبيك ليون على يسار مرمى باريس سان جيرمان، نفذها ريان شيركي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جيك أوبراين برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

في الدقيقة 88 بطاقة صفراء من نصيب عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان نتيجة سلوك غير رياضي.

وفي الدقيقة ذاتها، بطاقة صفراء من نصيب نيكولاس تاليافيكو لاعب أولمبيك ليون نتيجة سلوك غير رياضي.