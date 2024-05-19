استبعاد مبابى من قائمة باريس سان جيرمان فى آخر جولات الدورى الفرنسى

خرج الهداف الفرنسي كيليان مبابى من قائمة فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، لمواجهة ميتز، مساء الأحد، في الجولة الأخيرة من الدورى الفرنسى.

وتوج سان جيرمان بالفعل بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ12 في تاريخه.

ولم ينضم مبابي، الذي من المقرر أن يرحل عن سان جيرمان بعد سبعة مواسم قضاها في ملعب حديقة الأمراء، إلى قائمة باريس، التي أعلنها المدرب الإسباني لويس إنريكي، لمواجهة ميتز، وضمت 20 لاعبًا.

ولا يعاني مبابي من أي إصابة، لكن يبدو أن استبعاده جاء بناء على قرار فني في ظل توقعات عن قرب انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

مبابي الهداف التاريخي لـ"باريس سان جيرمان"

ويعد مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان برصيد 256 هدفًا، من بينها 191 هدفًا في الدوري الفرنسي.

وقد يحظى مبابي بفرصة ظهور أخير بقميص سان جيرمان، لدى مواجهة ليون في نهائي كأس فرنسا، 25 مايو الجاري.

وغاب عن قائمة سان جيرمان، لمواجهة ميتز، كل من عثمان ديمبلي، وفيتينيا، وماركينيوس فابيان رويز، وجيانلويجي دوناروما.