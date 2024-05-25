السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير يكشف آخر حديث بين ناصر الخليفى وكيليان مبابى قبل رحيله

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشف تقرير صحفي عن الحديث الأخير بين كيليان مبابى قائد باريس سان جيرمان ومالك النادي ناصر الخليفى، قبل إعلان رحيله عن النادي.

وأعلن كيليان مبابى منذ أسبوعين رحيله بشكل رسمي عن صفوف باريس سان جيرمان دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن ناصر الخليفى أخبر مبابى بأنه لا يمكنه الانضمام إلى ناد منافس مجانًا، وإنه سيؤثر على الدوري حال ذلك.

وأضاف التقرير، أن الخليفي أكمل حديثه لمبابي وأكد أن اللاعبين الكبار يتركون رسوم انتقال لأنديتهم حيث كان يريد أن يجدد عقده.

مسيرة الفرنسي كيليان مبابي

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

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