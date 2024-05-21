الخليفى خارج المدعوين.. مبابى ينظم حفلًا وداعيًا لـ "باريس سان جيرمان"

نظم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الراحل حديثًا عن فريقه، حفلًا وداعيًا لأصدقائه في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن كيليان مبابي منذ أسبوعين رحيله بشكل رسمي عن صفوف باريس سان جيرمان دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن مبابي أقام حفل وداعه لباريس بمطعم إيطالي في فندق فخم بالعاصمة الفرنسية، مساء أمس.

وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان على قائمة المدعوين لحضور الحفل إلا أنه لم يتواجد وفقًا للتقارير الصحفية.

واجتمع النجم الفرنسي مع مجموعة من لاعبي باريس سان جيرمان والعاملين بالنادي، وأصدقائه في مطعم يدعى جيجي وهو مستوحى من أسلوب بناء قصور البندقية وبالقرب من برج إيفيل.

وذكرت ديلي ميل أن الحفل حضره 250 شخصًا.

وأثارت فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي، مسألة الوجهة المقبلة لمبابي عندما وجه أحد الصحفيين السؤال إليها فردت: "أنتم تعرفون بالفعل، أليس كذلك؟".

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن غالبية فريق باريس سان جيرمان حضروا الحفل وكان أول الحاضرين دانيلو بيريرا ونونو مينديز، برفقة شقيقه إيثان؛ بالإضافة إلى تواجد برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي، وأشرف حكيمي، وميلان سكرينيار، وبيرسينيل كيمبمبي، ولافين كورزاوا.

كما وصل لوكاس هيرنانديز، الظهير الأيسر للفريق، والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، إلى المطعم على عكازين.

وأشارت ديلي ميل إلى أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لم يكن مدعوًا إلى الحفل.

مسيرة الفرنسي كيليان مبابي

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.