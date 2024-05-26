وثائق جديدة تفضح عائلة بايدن.. معلومات صادمة فى قضية محاكمة نجله

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن أدق التفاصيل المتعلقة بحياة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتفضح نجله هانتر بمعلومات محرجة دقيقة، فدعت بعض الخبراء القانونيين للاعتقاد بأن الهدف هو إحراج بايدن وعائلته في ظل تزايد الإحباط الداخلي من أداء بايدن وتزايد الأزمات المتعلقة بعائلته التي أصبحت أكثر انعزالية.

فضائح عائلة بايدن أمام القضاء.. إحراج جديد للرئيس الأمريكي

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن وزارة العدل الأمريكية، تستمر في نشر تفاصيل دقيقة تتعلق بالاضطرابات في عائلة جو بايدن الشهيرة بالانعزالية.

ويرى بعض الخبراء القانونيين أن مستوى التفاصيل الشخصية في الملفات المقدمة قبل المحاكمات الجنائية لهانتر بايدن هدفها الإحراج وليس المحاكمة، وهو شعور يشاركه فيه العديد من الأشخاص المقربين من عائلة الرئيس الأمريكي.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الكشف عن بعض التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعائلة بايدن كان مؤلمًا للغاية للعائلة التي تفضل دائمًا الابتعاد عن الأضواء، ومحاولة الابتعاد عن الأشخاص الذين يخالفون القانون ولكن المتهم في هذه الحالة هو هانتر نجله.

وكتبت كاثلين بوهلي، زوجة هانتر السابقة، في مذكراتها لعام 2022 عندما طلبت من والدتها عدم الكشف عن مرض بو بايدن: "بعد عشرين عامًا مع عائلة بايدن، عرفت أن كل شيء في العائلة من المفترض أن يظل خاصًا".

وفي ملفات المحكمة هذا الأسبوع ولوائح الاتهام الأصلية، قال مكتب المحامي الخاص إن المحاكمات القادمة ستتضمن مواد متعلقة بطلاق هانتر من بوهلي ورسائل نصية مع أفراد الأسرة بما في ذلك ابنته وصور وفيديوهات له وهو يدخن الكوكايين وإيصالات أموال تصرف على الملابس والنساء ووثائق ضريبية من لوندن روبرتس، وهي امرأة أنجب منها هانتر طفلًا، ثم نفى في البداية أنه الأب.

ستشمل المحاكمة في ويلمنجتون المقرر إجراؤها في 3 يونيو بشأن الكذب بشأن تعاطيه للمخدرات على شكل سلاح، شهادة من بوهلي، وأخت زوجته وشريكته السابقة هالي بايدن، وربما روبرتس، وفقًا للملفات التي قدمها ديفيد فايس، المدعي الفيدرالي لولاية ديلاوير والمشرف الخاص على التحقيق في جرائم هانتر.

تتضمن وقائع فايس أيضًا نصوصًا من هانتر حول إدمانه في الوقت الذي اتُهم فيه بشراء سلاح وادعى في النموذج أنه لم يكن مدمنًا.

تتضمن إحدى الملفات في 20 مايو رسالة نصية أرسلها هانتر إلى هالي في 3 نوفمبر 2018: "أنا كاذب ولص وملوم ومستخدم وأنا موهوم ومدمن على عكس ما هو أبعد من كل المدمنين الآخرين الذين كما تعلمون، لقد دمرت كل علاقة كنت أعتز بها على الإطلاق".

قالت باربرا ماكويد، المحامية الأمريكية السابقة وأستاذة القانون في جامعة ميشيغان، لصحيفة واشنطن بوست إن التسجيلات والوثائق المقدمة للمحكمة غريبة.

وأضافت: "إذا أراد فايس الضغط على بايدن، لكان بإمكانه بالتأكيد مشاركة كل هذه المعلومات مع محامي بايدن دون تقديمها في وثيقة عامة".

وتابعت: "لست متأكدًا مما ينجزه من خلال تقديمه علنًا، بخلاف ربما حث الشهود على حث بايدن على الاعتراف بالذنب".

واختلف معها جون يو، الأستاذ في كلية الحقوق في بيركلي والذي عمل في وزارة العدل في عهد جورج دبليو بوش، الذي قال: "كانت التفاصيل ملفتة للنظر بالتأكيد، لكنها تظهر أيضًا أنه كان ينفق أموالًا يبدو أنها تتجاوز دخله المعلن".