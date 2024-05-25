بايدن يشيد بجهود الولايات المتحدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

في خطابه في حفل افتتاح أكاديمية ويست بوينت العسكرية، أشاد الرئيس جو بايدن بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتقديم المساعدات في غزة، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن القوات الجوية والبحرية الأمريكية قامتا ببناء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط بسرعة فائقة لنقل المساعدات إلى الفلسطينيين.

على صعيد اخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت أن أربع سفن تابعة للجيش الأمريكي تضررت بسبب البحر المضطرب، وترسو الآن سفينتان على الشاطئ بالقرب من الرصيف، بينما وصلت السفينتان الأخريان إلى الشاطئ الإسرائيلي بالقرب من عسقلان. ت

وتجري الجهود حاليًا لاستعادة هذه السفن، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم الأمريكي، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الرصيف لا يزال يعمل بكفاءة تامة.

بايدن يشيد بإدخال المساعدات

وأثناء كلمته، أشار بايدن بإيجاز إلى عمليات إسقاط المساعدات التي تقوم بها القوات الجوية الأمريكية في غزة، حيث قال: "قامت القوات الجوية الأمريكية بإسقاط المواد الغذائية لتأمين عشرات الآلاف من الوجبات للناس في غزة".

تأتي هذه الجهود في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الملايين من الفلسطينيين في غزة جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 36،000 فلسطيني منذ أكتوبر.

وبحسب صحيفة الجارديان، فإن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة تجعل الحياة في القطاع الضيق أمرًا شاقًا للغاية، مما أدى إلى إعلان الأمم المتحدة عن وجود "مجاعة شاملة" في شمال غزة. وإلى جانب نقص الوقود الذي أدى إلى توقف عدد من المستشفيات، يواجه الفلسطينيون صعوبات في الوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه والغذاء.