محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد لحضور الحفل الختامى لمشروع تعزيز المشاركة المجتمعية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بحضور فعاليات الحفل الختامى لمشروع تعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب، بمن فى ذلك الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تنفذه مؤسسة أم حبيبة بقيادة الدكتورة حنان الجندى المدير التنفيذى للمؤسسة.

وذلك بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، ومديرى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، فضلًا عن مسئولى الجهات المعنية.

فعاليات الحفل الختامى

وفى كلمة محافظ أسوان، التى ألقاها السكرتير العام المساعد تم التأكيد أننا نستكمل سويًا الجهود المشتركة، وأطر التعاون البناء بيننا من خلال شركاء التنمية بالمجتمع المدنى، وفى مقدمتهم مؤسسة أم حبيبة، والتى تعتبر من المؤسسات الفاعلة والنشيطة فى مجالات عديدة بمحافظة أسوان، ولذا نسعى جاهدين للتعامل معها، وباقى شركاء التنمية والنجاح من مؤسسات المجتمع المدنى بروح التكاتف والتلاحم التى تجمع بيننا لإيجاد الحلول غير التقليدية لتحويل التحديات إلى محطات إنجاز وعمل جاد.

ولفت إلى إيماننا الكامل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى باعتبار ذلك هو القاعدة التى نبنى عليها جهودنا لتقديم الخدمات العديدة لمواطنى أسوان وأننا نستلهم دومًا الاهتمام بالمرأة والفتيات والشباب من الرعاية غير المسبوقة التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم، وهو الذى يتكامل مع النجاح الذى تحققه المرأة من ذوات الهمم واللاتى نعتبرهن من أصحاب القدرات الخاصة لما يبذلونه من اهتمامات لرعاية أسرهن، فضلًا عن ما يمتلكونه من ابتكارات وإبداعات عديدة تؤكد عزيمتهن لمواجهة التحديات المختلفة.

فيما قدمت الدكتورة حنان الجندى شكرها لمحافظ أسوان للدعم المستمر، والاهتمام بمستقبل المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، موضحة أن مؤسسة أم حبيبة تعمل دائمًا على تنوع الأنشطة فى إطار مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب الذى تنفذه المؤسسة، والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى إى زد) التى تنفذ بالنيابة الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

الفعاليات

الفعاليات