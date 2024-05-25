السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق اندلع في عمارة سكنية شمال أسوان

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

نجحت قوات وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، مساء اليوم، فى السيطرة على حريق اندلع في سطح عمارة سكنية  التابعة لغرب المدينة، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

 

تفاصيل حول الحريق 

 

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، يفيد باندلاع حريق في عمارة سكنية بغرب المدينة، حيث انتشرت النيران ولم يتبين السبب وراء ذلك.


وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة علي الحريق والذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.


وبالمعاينة المبدئية والفحص  تبين ان الحريق  اندلع في سطح عمارة سكنية، وجارى استكمال الفحص للوصول للأسباب الحقيقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

الحماية المدنية حريق سطح عمارة سكنية أسوان دون اصابات

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