السيطرة على حريق اندلع في عمارة سكنية شمال أسوان

نجحت قوات وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، مساء اليوم، فى السيطرة على حريق اندلع في سطح عمارة سكنية التابعة لغرب المدينة، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل حول الحريق

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، يفيد باندلاع حريق في عمارة سكنية بغرب المدينة، حيث انتشرت النيران ولم يتبين السبب وراء ذلك.



وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة علي الحريق والذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.



وبالمعاينة المبدئية والفحص تبين ان الحريق اندلع في سطح عمارة سكنية، وجارى استكمال الفحص للوصول للأسباب الحقيقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.