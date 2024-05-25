"الشاي الصعيدي والقهوة".. مشروبات مشجعي الأهلى بمقاهي أسوان

تنوعت المشروبات التي يتم تقديمها أصحاب المقاهي لأعداد الهائلة من مشجعي وجماهير النادى الأهلى، مساء اليوم السبت، تزامنًا مع مباراة النادى والترجى التونسي فى نهائى دورى ابطال أفريقيا، لتخفيف توتر المشجعين.

مشروبات مشجعى الاهلي بالمقاهى

وكان هناك مشروبات أساسية غالبة علي غيرها وطلب عدد كبير من الجماهير أثناء مشاهدتهم لمباراة النادي الأهلي والترجى التونسي، وهى "الشاى الصعيدى، والقهوة".

ويتم صنع الشاى الصعيدى بطريقة غلى الشاى الجاف مع الماء ووضع سكر وتقديمه، أما القهوة طريقتها المعتادة كل مشجع على حسب رغبته.

وحرص عدد كبير من الشباب مشجعي النادي الأهلي، مساء اليوم، على ارتداء تيشيرتات النادي الأهلي وأخرون تيشيرتات لونها أحمر لتعبير عن تأييدهم وتشجيعهم لنادي.

وجاء ذلك فى إطار دعمهم للنادي الأهلي لحصوله على دورة نهائي أبطال إفريقيا.

تصفيق وهتافات بعد تحقيق الأهلي للشوط الأول

وساهم الهدف الأول الذى حققه فريق النادي الأهلى فى تشجيع الجماهير بالهتافات والتصفيق بشكل أكبر لتعبير عن فرحتهم وأملهم الشديد في الفوز بالمباراة والحصول علي الدوري.

وانتاب مشجعو النادي الأهلي علي مقاهي أسوان، حالة من الارتياح والطمأنينة المؤقته بعد الهدف الأول الذي حققه الفريق.

وحرص عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من مشجعي النادي الأهلي كتابة العديد من المنشورات التي رفقوا معاها الكأس لدعم الفريق وتأيده ولتعبير عن ثقتهم فى حصول النادي علي كأس نهائي دورى أبطال افريقيا.

احتشدت أعداد هائلة من جماهير النادى الأهلى بمقاهى وكافيهات أسوان، مساء اليوم، وذلك لمشاهدة بطولة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين فريق النادى الأهلى والترجى التونسى.

ويتم لعب المباراة على أرض استاد القاهرة الدولى، واذاعتها عبر عدد من القنوات الرياضية.