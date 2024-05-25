السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفانلة الحمراء وهتافات.. مشجعو النادي الأهلي يدعمونه من مقاهي أسوان

الجماهير
الجماهير

حرص عدد كبير من الشباب مشجعي النادي الأهلي، مساء اليوم، على ارتداء تيشيرتات النادي الأهلي وأخرون تيشيرتات لونها أحمر لتعبير عن تأييدهم وتشجيعهم لنادي. 

وجاء ذلك فى إطار دعمهم للنادي الأهلي لحصوله على دورة نهائي أبطال إفريقيا.

تصفيق وهتافات بعد تحقيق الأهلي للشوط الأول 

 

وساهم الهدف الأول الذى حققه فريق النادي الأهلى فى تشجيع الجماهير بالهتافات والتصفيق بشكل أكبر لتعبير عن فرحتهم وأملهم الشديد في الفوز بالمباراة والحصول علي الدوري.

 

وانتاب مشجعي النادي الأهلي علي مقاهي أسوان، حالة من الارتياح والطمأنينة المؤقته بعد الهدف الأول الذي حققه الفريق.

 

وحرص عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من مشجعي النادي الأهلي كتابة العديد من المنشورات التي رفقوا معاها الكأس لدعم الفريق وتأيده ولتعبير عن ثقتهم فى حصول النادي علي كأس نهائي دورى أبطال افريقيا. 

 

احتشدت أعداد هائلة من جماهير النادى الأهلى بمقاهى وكافيهات أسوان، مساء اليوم، وذلك لمشاهدة بطولة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين فريق النادى الأهلى والترجى التونسى. 

ويتم لعب المباراة على أرض استاد القاهرة الدولى، واذاعتها  عبر عدد من القنوات الرياضية. 

توافد جماهير الأهلي علي المقاهي

وتوافد المئات من جماهير النادى الأهلى على مختلف المقاهى بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت،  لمشاهدة المباراة ضمن دورى نهائى افريقيا وتشجيع الفريق الذى يعشقونه.

 

وحرص أحدي أصحاب المقاهي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، على أصطفاف الكراسي البلاستيكية ووضع شاشه عرض كبيرة فى الشارع حتي يستطيع تواجد اماكن للاعداد الهائلة من المشجعين.


وامتلئت المقاهي والشوارع فى محافظة أسوان بالصافرات وعبارات التشجيع النادى الأهلي ولاعبيه ليعبروا عن تمنياتهم بالفوز لفريقهم المفضل.

وجاء ذلك وسط أجواء حماسية مميزة لتشجيع لاعيب فريق النادى الأهلي على الفوز بدورى نهائي أفريقيا. 

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مقاهي أسوان مشجعي النادي الأهلي تيشرتات حمراء تيشرتات النادي الأهلي

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