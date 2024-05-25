السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ندوة تثقيفية لعمال مصنع سكر إدفو بأسوان

الندوة
الندوة

نظمت مديرية العمل في أسوان ندوة تثقيفية لعمال مصنع سكر إدفو حول حقوق وواجبات العمال، وحثهم على الإنتاج والنهوض بإحدى أهم القلاع الصناعية وزيادة العملية الإنتاجية، بما يسهم بدوره في زيادة دخل العامل بطريقة مباشرة. 

جاء ذلك ضمن الجهود المكثفة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "مهنتك مستقبلك"، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

تعظيم دور التثقيف للعاملين بكل القطاعات الخدمية

ومن جانبه، أوضح فوزى صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتي في إطار تنفيذ رسالة تفتيش العمل، والتي تتضمن التوجيه والتوعية والإرشاد، ثم تنفيذ أحكام القانون وفقًا لتوجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان بتعظيم دور التثقيف للعاملين في جميع القطاعات الخدمية، والرد على جميع استفساراتهم، بهدف تحقيق استقرار بيئة العمل، وبالتالي زيادة في الإنتاج وجودة المنتج. وأشار إلى أنه تم إلقاء الندوة من قبل محمود عيسى مدير مكتب عمل إدفو، في مقر الشركة.

وقدّم المشاركون في الندوة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضًا لوزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إتاحة مثل هذه الندوات التي تسهم في نشر الثقافة والمعرفة للعاملين، وتزيد من وعيهم العمالي لكي يكونوا عونًا لهم في الارتقاء بمصنعهم والحفاظ على مقومات الإنتاج. كما عبروا عن أملهم في تكرار مثل هذه الندوات، وقدّموا الشكر أيضًا للقائمين على تنظيم الندوة وعلى حجم المعلومات التي حصلوا عليها.

مديرية العمل في أسوان ندوة تثقيفية مصنع السكر حقوق العمال القلاع الصناعية

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