بعد فوزه بجائزة "الأعلى للثقافة".. محمود وجيه: ديواني كسب رهانه

فاز الشاعر محمود وجيه بالمركز الثاني في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة عن الشعر ونقد الشعر التي أُعلنت نتائجها مساء أمس.

وعن الجائزة يقول محمود وجيه: “بالنسبة لي جائزة المجلس الأعلى للثقافة المقدمة من لجنة الشعر هي جائزة عالمية وعريقة تاريخيا وإبداعيا، فقد ضمت لجنة الشعر أساتذة ومبدعين كبار ولا تزال تضم الكثير من عمالقة الأدب، وقد فاز بها كثير من المبدعين الذين شكلوا جزء مهم من تاريخ إبداعنا سواء على مستوى مصر أو الوطن العربي”.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “أما بالنسبة لمخطوط ديواني الفائز بالجائزة هذا العام والذي يحمل عنوان (آخر حدود المَعّيلة) فهو ترتيبه الأول على مستوى الكتابة وسيكون الثالث لي على مستوى النشر”.

وأكمل: “يرجع تأخير ظهور الديوان إلى بعض الأسباب أهمها أنه كان يحمل بعض أشكال التجريب على مستوى النص وأيضا الأفكار التي كنت أفضل وقتها بعدم طرحها والرهان عليها كأول عمل لي”.

واختتم: “الحمد لله أن العمل أخذ مشروعيته وكسب رهانه بتصديق من مؤسسة ثقافية عملاقة وجائزة تقدمها لجنة تضم نخبة من شعرائنا وأدبائنا الكبار”.

أما عن الشاعر محمود وجيه فقد تخرج في كلية الآداب قسم الإعلام، وهو شاعر عامية مصرية، نشر أول ديوان له عام ٢٠١٩ بعنوان "خايف ما اطولش السما"، ثاني ديوان سنة ٢٠٢٣ بعنوان "آخر معجزة للرقص" الفائز بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية، الديوانان تم نشرهما مع دار فهرس للنشر والتوزيع.