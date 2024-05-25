السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شعاع نور في المحافظات.. مكتبات مصر العامة تطلق 4 فروع متنقلة جديدة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

تحرص مكتبات مصر العامة، على تقديم خدماتها المختلفة في كافة الفروع التابعة لها بمحافظات الجمهورية، سواء من خلال المكتبات الثابتة، أو المكتبات المتنقلة التي تمتلكها، للوصول إلى كافة المناطق المحرومة ثقافيًا.


وفي هذا الإطار قال السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، إن مكتبات مصر العامة، تمثل كيان وأيقونة ثقافية تنشر فكرها وإبداعها في كل المكتبات المنتشرة في محافظات مصر.
وأضاف الطايفي في تصريحات خاصة، أنها تعد مركزًا تنويرًا في كافة محافظات الجمهورية، يقدم الفكر والكتاب والتوعية المختلفة، والأنشطة المتنوعة للكبار والصغار، ولا يقتصر دورها على أهمية القراءة أو تقديم الكتاب، إنما تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، سواء الفنية، أو التعليمية، أو التكنولوجية، كما أنها تقدم أنشطة تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وأوضح أن مكتبات مصر العامة، تضم أيضًا مجموعة من المكتبات المتنقلة التي تنشر في كافة المحافظات، الأمر الذي يسهل عليهم تقديم الخدمة الثقافية في كل المراكز والنجوع المختلفة، ووصل الخدمة إلى المواطن أيا كان موقعه ومكانه.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة جديدة من المكتبات المتنقلة التي تضاف إلى مكتبات مصر العامة لتقديم الخدمة الثقافية، في أماكن جديدة لم تقام بها اي فعاليات.

وأوضح أن مكتبات مصر العامة تواكب أفكار وخطط الجمهورية الجديدة، من ناحية بناء الإنسان، وتمكين المرأة، وتقديم الخدمات المتنوعة لذوى القدرات الخاصة، التي تحرص الدولة على دمجهم في المجتمع، فضلا عن اكتشاف المواهب منهم، وتنميتها ورعايتها في المجالات المختلفة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية.

وتعمل مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي على تقديم برنامج ثقافي وفني شهريا لكافة فئات المجتمع، يشارك فيه مجموعة من المفكرين والمثقفين المصريين، بهدف رفع الوعي ونشر المعرفة.

وتشهد المكتبة يوميا إقبالا كبيرا من الجمهور على زياراتها، والمشاركة في فعالياته، فضلا عن الإطلاع على مقتنياتها من المؤلفات المختلفة لكافة المبدعين، واستعارة هذه المؤلفات من قبل الزوار، هذا إلى جانب مشاركة الأطفال في الورش المتنوعة المقدمة من المكتبة.

مكتبات مصر العامة محافظات الجمهورية المكتبات المتنقلة رضا الطايفي مركز ا تنوير ا الأنشطة المتنوعة

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